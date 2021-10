EFE Cidade do México 16 out 2021

Um homem morreu nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM) após supostamente ter ferido duas pessoas com arma de fogo, confirmou o secretário de Segurança Cidadã da capital do México, Omar García Harfuch.

"Há poucos momentos houve um ataque direto a duas pessoas no AICM, há duas pessoas feridas fora de perigo, no momento a Secretaria de Segurança Cidadã já deteve um dos responsáveis, também ferido por uma arma de fogo", escreveu o secretário no Twitter.