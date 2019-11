A Polícia de Londres, no Reino Unido, confirmou nesta sexta-feira que baleou e matou o suposto autor de ataque com arma branca nos arredores da London Bridge, no centro da capital britânica, em incidente que deixou vários feridos e está sendo tratado como ataque terrorista.

O homem morreu ainda no local do ato e, segundo as autoridades locais, tinha amarrado ao corpo um artefato que se verificou ser um falso explosivo.

As forças de segurança foram alertadas para um esfaqueamento por volta das 14h (horário local, 11h de Brasília), disse o chefe da unidade antiterrorista da polícia britânica, Neil Basu, em entrevista coletiva.

"O suspeito, um homem, foi abatido por agentes armados especializados da polícia da cidade de Londres. Posso confirmar que o suspeito morreu", completou.

O policial também indicou que há vários feridos e o estado de saúde das vítimas será informado aos seus familiares e a mídia quando tiverem dados precisos.

"Como esperado, dada a natureza deste incidente, respondemos como se estivesse relacionado com o terrorismo. Agora estou em posição de confirmar que foi declarado um incidente terrorista", confirmou.

As forças de segurança agora estão investigando os detalhes do evento e as motivações do ataque.

Neil Basu disse que os cordões de segurança em torno da London Bridge serão mantidos por um "tempo considerável" e pediu que população evite essa região por enquanto.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, lamentou o incidente e revelou que o estado de saúde de algumas vítimas é grave.

"Devemos permanecer firmes em nossa determinação de enfrentar o terror com força e união. Aqueles que quiserem nos atacar e dividir nunca terá sucesso", afirmou. EFE

