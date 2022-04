As autoridades de Nova York confirmaram a prisão nesta quarta-feira do suposto autor do tiroteio de ontem em uma estação de metrô da cidade, identificado como Frank James e que corre o risco de ser condenado à prisão perpétua se for considerado culpado.

James foi preso pouco depois do meio-dia na parte sul de Manhattan, especificamente no bairro de East Village, entre a First Avenue e Saint Marks Place, detalhou a polícia de Nova York.