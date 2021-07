Christian Emmanuel Sanon, o haitiano-americano detido como suposto autor intelectual do assassinato do Haiti, se declarou inocente à polícia do país.

Segundo a "CNN", citando fonte próxima à investigação que pediu anonimato, o suposto autor intelectual do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Möise, insiste em sua inocência desde que foi preso.