Os juízes do Tribunal Especial para o Líbano consideraram nesta terça-feira "provadas as acusações" contra Salim Jamil Ayyash, suposto membro do grupo xiita libanês Hezbollah, na preparação do ataque "com intenção homicida" contra o ex-primeiro-ministro do Líbano Rafik Hariri em 2005 e absolveu outros três acusados.

"A sala da primeira instância declara Ayyash culpado, sem nenhuma dúvida razoável, como coautor do homicídio intencional de Rafik Hariri", leu o presidente da corte, David Re, sobre o acusado, visto como líder da célula que realizou o atentado em Beirute em fevereiro de 2005.