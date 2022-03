A Suprema Corte do Reino Unido rejeitou nesta segunda-feira um recurso apresentado pelo fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, abrindo o caminho para a extradição do ativista australiano aos Estados Unidos.

O caso agora está nas mãos da ministra do Interior britânica, Priti Patel, que deve autorizar a entrega, embora seja provável que a defesa recorrerá em outras partes do proceso, o que pode adiar uma conclusão.