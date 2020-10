13 out 2020

EFE San Salvador 13 out 2020

A Suprema Corte de Justiça de El Salvador deu respaldo constitucional ao juiz do caso do massacre de El Mozote, cometido pelo Exército em 1981, rejeitando um recurso do ministro da Defesa, René Merino Monroy, que tentava impedir a inspeção dos arquivos militares.

A decisão da Câmara é conhecida no mesmo dia em que o Exército salvadorenho bloqueou pela segunda vez uma diligência judicial para revistar os arquivos militares relacionados ao massacre de mil camponeses em El Mozote (nordeste) em 1981, argumentando que documentos secretos foram encontrados no local.