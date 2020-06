A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou nesta segunda-feira que gays e transgêneros, como qualquer outro cidadão, têm o direito de não serem discriminados no ambiente de trabalho, o que representa a decisão mais importante a favor da população LGBT desde a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país em 2015.

A vitória também é significativa porque a maioria dos juízes do tribunal foram indicados por presidentes republicanos, mais conservadores.

Seis dos nove magistrados se posicionaram a favor da população LGBT, e o juiz Neil Gorsuch, nomeado pelo presidente Donald Trump em 2017, foi quem redigiu a decisão.

Concretamente, a Suprema Corte determinou que gays e transgêneros estão protegidos de discriminação pela Lei de Direitos Civis de 1964.

Atualmente, 21 dos 50 estados do país têm leis que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho devido à orientação sexual ou identidade de gênero. A nova decisão concede proteção para todo o país.

Uma das pessoas que pressionaram a Suprema Corte a se pronunciar foi Aimee Stephens, que em 2013 foi demitida de uma funerária de Michigan após comunicar aos superiores que iniciaria o processo de transição para deixar de ser fisiologicamente homem. Stephens morreu em maio, e sua viúva, Donna, foi quem recebeu hoje o resultado do litígio.

Outros exemplos são Gerald Bostock, que foi demitido após aderir a uma liga de softball que simpatizava com pessoas LGBT, e Donald Zarda, que foi obrigado a deixar o posto de instrutor de paraquedismo após revelar que era gay.