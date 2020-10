19 out 2020

EFE Washington 19 out 2020

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que vai analisar a legalidade de duas polêmicas políticas do presidente do país, Donald Trump: a de destinar centenas de milhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México e a de enviar dezenas de milhares de pessoas que buscavam asilo nos EUA a este país vizinho e também à América Central.

As audiências sobre esses casos provavelmente ocorrerão depois que o Senado confirmar que Amy Coney Barrett, indicada recentemente por Trump, será a nona juíza da Suprema Corte, o que estabeleceria neste tribunal uma maioria de seis membros conservadores contra três progressistas.