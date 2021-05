A Suprema Corte de Justiça da Colômbia pediu o fim "imediato" da onda de violência gerada pelo Estado, após manifestantes terem incendiado na terça-feira o Palácio de Justiça da cidade de Tuluá, no departamento do Valle del Cauca.

"Os atos de violência devem parar imediatamente", expressou a Suprema Corte em comunicado no qual "repudia contundentemente" a destruição do Palácio de Justiça Lisandro Martínez Zúñiga, além dos ataques contra instalações do Poder Judiciário em Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata, Villavicencio e em localidades do departamento de Cundinamarca.