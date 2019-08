O Supremo Tribunal da Áustria encerrou de forma definitiva a disputa judicial entre o Estado e a antiga proprietária da casa onde nasceu o ditador nazista Adolf Hitler (1889-1945) na Alta Áustria, informou nesta segunda-feira o Ministério do Interior austríaco.

Depois de as autoridades austríacas terem expropriado o imóvel em 2017, com uma compensação de 812 mil euros, a mulher recorreu na Justiça não só por conta da desapropriação, mas também pelo preço estipulado pelo casarão de três andares situado no centro da cidade de Braunau am Inn.