EFE Roma 27 out 2021

O Supremo Tribunal da Itália adiou nesta terça-feira para o dia 15 de janeiro a proclamação da sentença de Francisco Morales Bermúdez, ditador do Peru entre 1975 e 1980,que é acusado pelo desaparecimento de cidadãos do país europeu, crimes que estariam relacionados com a execução da Operação Condor.

Os juízes da corte de instância máxima da Itália tomaram a decisão para revisar as motivações da sentença que outros magistrados do mesmo tribunal emitiram em julho deste ano, para 14 outros condenados por atuação no período repressivo, entre eles, 11 uruguaios e três chilenos.