O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) decidiu nesta segunda-feira solicitar à Assembleia Nacional Constituinte, composta apenas por chavistas, a suspensão da imunidade parlamentar de três deputados opositores, acusados de traição à pátria, conspiração e outros crimes.

Os deputados opositores afetados pela decisão são José Guerra e Tomás Guanipa, do partido Primeiro Justiça, e Juan Pablo García Canales, do Venha Venezuela. E foi tomada depois de o presidente do país, Nicolás Maduro, ter alertado que aqueles que apoiarem o bloqueio econômico ordenado pelos Estados Unidos seriam "castigados com severidade".