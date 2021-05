O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela informou nesta terça-feira que solicitou à Espanha a extradição do opositor Leopoldo López, que abandonou o país natal de forma clandestina, em outubro do ano passado, pela fronteira com a Colômbia.

"A Sala de Cassação Penal do Tribunal Supremo de Justiça declarou procedente solicitar ao Reino da Espanha a extradição ativa do cidadão Leopoldo Eduardo López Mendoza, para o fiel cumprimento do resto de sua pena no território venezuelano", anunciou a corte em comunicado.