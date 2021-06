Cidade do México

EFE Cidade do México 29 jun 2021

A Suprema Corte do México derrubou nesta segunda-feira a proibição do uso recreativo de maconha no país após o Congresso não ter aprovado uma lei para regulamentá-lo.

A declaração de inconstitucionalidade foi apoiada por oito dos 11 juízes da Suprema Corte em geral e por nove em especificações. Com isso, houve em ambos os casos a maioria suficiente para anular os cinco artigos da Lei Geral de Saúde que impedem o consumo recreativo de maconha.