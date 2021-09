Cidade do México

EFE Cidade do México 10 set 2021

Integrantes da Organización Red Familia protestam nos arredores da Suprema Corte de Justiça, na Cidade do México. EFE/Mario Guzmán

A Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN) do México declarou nesta quinta-feira inconstitucional que as legislações locais reconheçam "a vida humana desde a concepção", reformas que surgiram para fomentar um ambiente de criminalização do aborto.

Os 11 juízes do Supremo invalidaram por unanimidade o trecho da Constituição de Sinaloa que estabelecia que "o Estado protege o direito à vida desde o momento em que um indivíduo é concebido".