O Tribunal Supremo da Espanha decidiu nesta sexta-feira manter provisoriamente inabilitado como deputado regional o presidente regional da Catalunha, Quim Torra, enquanto estuda uma decisão definitiva.

Uma turma do tribunal rejeitou por unanimidade uma petição da defesa de Torra contra a decisão tomada na semana passada pela Junta Eleitoral Central (JEC), na qual concordava em inabilitar o chefe do governo regional catalão como deputado.

A JEC tomou essa decisão depois que o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha condenou Torra a 18 meses de inabilitação em dezembro pela recusa do líder independentista de remover dos edifícios do governo regional os símbolos e mensagens de apoio aos políticos pró-independência catalães presos pela tentativa de separação em 2017.

A recusa de Torra violou a neutralidade dos edifícios públicos durante a campanha para as eleições gerais de abril do ano passado, de acordo com a sentença.

O estatuto de autonomia da Catalunha estabelece que o presidente regional deve ser membro da câmara autônoma, mas não especifica se deve manter esse estatuto durante o mandato.

Na decisão desta sexta-feira, o Supremo não se pronunciou sobre esta questão - importante para determinar se Torra poderá continuar no cargo ou não - e deu cinco dias para que as partes apresentem argumentos.

Torra, que comanda um governo regional formado pelos dois principais partidos pró-independência da Catalunha, disse que fará ainda nesta sexta-feira uma declaração institucional sobre a decisão do Supremo. EFE

