14 out 2020

EFE Madri 14 out 2020

O Superior Tribunal da Espanha (TS, pela sigla em espanhol), confirmou nesta quarta-feira a condenação ao Partido Popular (PP), que esteve no poder entre 2011 e 2016, por se beneficiar de uma rede de corrupção envolvendo empresários e funcionários públicos filiados à legenda.

Além disso, hoje a corte confirmou as sentenças impostas anteriormente aos 29 réus do caso sem qualquer alteração. Entre as penas, está a de 51 anos de prisão para o acusado de liderar o esquema, Francisco Correa.