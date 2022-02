Quatro pessoas que trabalham na equipe do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, testaram positivo para covid-19 nesta quinta-feira, incluindo a futura ministra da Mulher, Antonia Orellana.

"Entre as mais de 16 pessoas que testamos do pessoal ativo do 'La Moneda Chica' (gabinete de Boric), quatro delas deram positivo, o que significa que temos um surto", disse Izkia Siches, próxima ministra do Interior e Segurança Pública.