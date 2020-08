As autoridades de Victoria, na Austrália, que tem a cidade de Melbourne como epicentro de um forte surto de Covid-19, anunciaram nesta quinta-feira que assumirão o controle de três asilos privados onde se concentram algumas infecções.

O surto em Melbourne, que foi agravado no final de junho pela suposta quebra da quarentena por viajantes internacionais, fez com que os casos em Victoria disparassem de cerca de 2,2 mil para atualmente aproximadamente 16 mil, do total de 22,3 mil que a Austrália acumulou desde o início da pandemia.