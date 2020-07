O número de casos de ebola no noroeste da República Democrática do Congo (RDC) superou o surto de 2018 na mesma região em número de casos, com 57, enquanto o país trabalha no rastreamento de contágios ocultos e suspeitos, disse nesta sexta-feira à Agência Efe o coordenador nacional da resposta contra o vírus, Steve Ahuka.

De acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 57 casos, 53 foram confirmados em laboratório, e 4 são prováveis. Até agora, 22 dos doentes morreram e 16 pessoas foram curadas nesta que é a 11ª epidemia de Ebola a afetar a RDC, declarada em 1º de junho em Mbandaka, a capital da província de Equateur, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes.