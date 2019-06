Cerca de 1,5 mil pessoas morreram em consequência do sarampo desde o começo do ano na República Democrática do Congo (RDC), país que ontem declarou uma epidemia da doença em todo território nacional, segundo informaram nesta terça-feira à Agência Efe fontes do Ministério da Saúde do país.

"Houve um atraso nas operações de vacinação, o que provocou esta situação, mas foram enviados reforços ao terreno", disse à Agência Efe a porta-voz do Ministério da Saúde, Jessica Ilunga.