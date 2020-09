Um homem suspeito de assassinar um integrante de grupo de extrema-direita em Portland, nos Estados Unidos, foi morto na noite desta quinta-feira durante uma operação para prendê-lo, segundo informação dos jornais "The Washington Post" e "The New York Times".

Baseadas em fontes oficiais, as publicações americanas indicam que Michael Forest Reinoehl, de 48 anos, faleceu na localidade de Lacey, no norte do estado de Washington, quando um grupo de agentes federais o tentavam levar em custódia.

O homem era vinculado ao movimento Antifa e suspeito de matar, com dois tiros, Aaron J. Danielson, de 39 anos, membro do grupo de extrema-direita Patriot Prayer (Oração Patriota, em tradução livre) e que havia participado de um ato a favor do presidente dos EUA, Donald Trump, em Portland, em desagravo aos protestos antirracistas.

Um agente federal baleou Reinoehl, de acordo com informações repassadas por uma fonte do Departamento de Justiça do país ao "The Washington Post", quando o procurado teria sacado uma arma, durante operação conjunta do FBI e do Serviço de Delegados Federais (U.S. Marshals).

Logo depois de o "The New York Times" publicar a informação sobre a morte do suspeito, Donald Trump publicou um tuíte, cobrando que fossem tomadas medidas contra o Reinoehl.

"Por que a Polícia de Portland não prende o assassino a sangue frio de Aaron 'Jay' Danielson", indagou o presidente.

Em entrevista publicada ontem pelo site "Vice News", o homem deu a entender que matou o ativista de extrema-direita, ao afirmar que "não tinha outra opção" e que atuou na defesa de si próprio, porque acreditava que ele e um amigo seriam esfaqueados por Danielson.

"Poderia ter ficado sentado e ver como matavam a um amigo meu, de outra raça. Mas, não iria fazer isso", garantiu Reinoehl, que era branco, que se definia como "100% Antifa".

O homem morto ontem durante operação policial era participante habitual de protestos em Portland contra o racismo, que eclodiram desde a morte de George Floyd, em maio, na cidade Minneapolis, no estado da Minnesota.

Reinoehl não chegou a ser formalmente acusado pelo assassinato de Danielson. A polícia de Portland, até ontem, indicava estar investigando o caso.