O principal suspeito de matar seis pessoas e ferir outras 25 em um ataque a tiros nesta segunda-feira na cidade de Highland Park (Illinois, Estados Unidos) durante um desfile de 4 de julho foi preso pelas autoridades, segundo informou o chefe de polícia da cidade, Lou Jogman.

"Vamos ter que conectar (o detido) com a cena do crime, queremos seguir o processo adequado", disse Jogmen, explicando que o detido é Robert Crimo, cujo nome e imagem as autoridades revelaram como "pessoa de interesse" relacionada ao crime, embora ainda não seja considerado oficialmente um suspeito.