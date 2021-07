Um dos suspeitos do assassinato do presidente haitiano Jovenel Moise foi informante da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos, segundo confirmou a própria entidade nesta terça-feira.

"Depois do assassinato do presidente Moise, o suspeito se comunicou com um de seus contatos na DEA, e um funcionário da agência designado para o Haiti insistiu para que ele se entregasse às autoridades locais", explicou a agência à emissora "CNN".