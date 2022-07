Robert Crimo, o homem detido pelo tiroteio de segunda-feira que deixou seis mortos e 30 feridos em Highland Park, no estado americano de Illinois, planejou o ataque durante semanas e o cometeu disfarçado de mulher para não levantar suspeitas, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O vice-diretor do Departamento do Xerife do condado de Lake, Christopher Covelli, disse que Crimo tem 21 anos, e não 22 como noticiado no dia anterior, e que as suas motivações ainda não foram esclarecidas.