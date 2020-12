A subsidiária da multinacional Syngenta na Argentina chegou a um acordo com a Sinograin Oils Corporation, da China, para a venda ao país asiático de 1,2 milhão de toneladas de soja por US$ 500 milhões, informou o governo argentino nesta quinta-feira.

O acordo sobre a exportação dos grãos, procedentes de Argentina e Uruguai, foi apresentado na cidade de Venado Tuerto em uma cerimônia que contou com a presença do presidente argentino, Alberto Fernández, e foi realizada por ocasião do 20º aniversário do grupo sediado na Suíça.