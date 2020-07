A Tailândia foi o primeiro país a detectar um caso de Covid-19 fora da China, o epicentro da pandemia, mas até agora conseguiu contê-la fechando fronteiras e com o uso de máscaras, com 3.217 casos confirmados e 58 mortes. EFE/NARONG SANGNAK

Uma equipe de pesquisadores da Tailândia começará a testar em humanos, por volta do mês de novembro, uma vacina contra a Covid-19, que, se for bem-sucedida, poderá ser distribuída no próximo ano, de acordo com anúncio feito neste domingo.

Após resultados positivos com macacos em maio, dois tipos de vacinas serão enviados para San Diego (Estados Unidos) e Vancouver (Canadá), para produzir 10 mil doses até novembro, disse Kiat Ruxrungtham, diretor do centro de pesquisa de vacinas da Universidade de Chulalongkorn, em Bangcoc, durante entrevista coletiva.