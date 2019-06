A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, acusou nesta terça-feira o Governo da China de "seguir ocultando a verdade" sobre o massacre na Praça da Paz Celestial, que hoje completa 30 anos entre o silêncio das autoridades comunistas e da imprensa oficial.

"Para um país ser civilizado, depende de como o Governo trata as pessoas e como enfrenta os erros do passado", afirmou Tsai em mensagem no Facebook.