O Talibã afirmou nesta quarta-feira que está quase concluindo as rodadas de consultas para a formação do novo governo, por isso espera anunciar nos próximos dias os líderes que assumirão o comando do Afeganistão.

"As discussões, trocas de opiniões e consultas do Emirado Islâmico (como o Talibã se autodenomina) sobre a formação de um novo governo foram concluídas", disse o porta-voz talibã Bilal Karimi à Agência Efe.