Os talibãs esperam "manter uma relação muito sólida com a China e melhorar o nível de confiança mútua com Pequim", em momento em que o grupo busca respaldo internacional, após tomarem o poder do Afeganistão com a tomada de Cabul, em 15 de agosto.

"A China é um país muito forte e importante em nossa vizinhança. Tivemos relações muito positivas com eles no passado e queremos fortalecê-los, bem como melhorar o nível de confiança mútua. Esperamos construir um relacionamento muito forte com China", disse Zabiullah Mujahid, principal porta-voz dos talibãs, em entrevista à emissora estatal de televisão chinesa "CGTN".