Os talibãs informaram nesta sexta-feira que mataram oito supostos integrantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), em várias operações realizadas no leste do Afeganistão, em resposta a atentados ocorridos nos últimos dias.

"Os mortos pertencem ao Estado Islâmico e faleceram nas últimas 24 horas, na cidade de Jalalabad e no distrito de Achin", na província de Nangarhar.