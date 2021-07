O Talibã já controla 85% do território do Afeganistão, após uma ofensiva que lhe permitiu conquistar novas áreas no país, segundo garantiu nesta sexta-feira Shahabuddin Delawar, chefe de uma delegação do movimento que está visitando Moscou.

"85% do território do Afeganistão passou para o controle do Emirado Islâmico", como se autodenominam os talibãs, afirmou o representante do grupo fundamentalista em entrevista coletiva na capital russa.