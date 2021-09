Os talibãs, que governam atualmente o Afeganistão, se manifestaram nesta terça-feira sobre o compromisso da comunidade internacional de enviar mais de US$ 1 bilhão para o país, para tentar combater a grave crise humanitária, que vem piorando após a mudança de regime.

"Agradecemos a ajuda anunciada em Genebra e queremos que continuem essas ajudas, por um lado, para dar apoio ao povo do Afeganistão, e por outro, para auxiliar com a segurança, estabilidade e a grande transformação que se busca fortalecer", disse Amir Khan Muttaqi, novo ministro do Interior do país.