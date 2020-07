Os talibãs anunciaram nesta quinta-feira a libertação de cerca de mil integrantes das forças de segurança do Afeganistão, o que representa a parte no acordo com os Estados Unidos e pode facilitar o início das conversações de paz no país asiático.

"Por compaixão, como gesto de boa vontade, completaremos hoje a liberação do milhar de prisioneiros do Governo de Cabul", afirmou à Agência Efe um dos porta-vozes do grupo insurgente, Suhail Shaheen.