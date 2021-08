Na primeira entrevista coletiva desde que tomaram o poder no Afeganistão, os talibãs transmitiram nesta terça-feira uma mensagem de reconciliação e unidade em um país no qual declararam uma "anistia geral", o fim das drogas e a permissão para que as mulheres trabalhem.

"Não queremos que ninguém saia do país, este é o seu país, esta é a nossa pátria comum, temos valores em comum, uma religião em comum, uma nação. Há uma anistia geral, então não haverá hostilidades", afirmou o principal porta-voz talibã, Zabihulla Mujahid, que pela primeira vez em décadas apareceu publicamente.