-FOTODELDIA- HMD01. HELMAND (AFGHANISTAN), 08/08 / 2019.- Ce lundi, un soldat afghan lève le drapeau de son pays à l'occasion du centenaire de la fête de l'indépendance de l'Afghanistan dans la ville afghane de Helmand. Chaque 19 août, l’Afghanistan commémore son indépendance de l’Empire britannique, événement pour lequel le gouvernement afghan a proposé d’importantes célébrations, en dépit de l’attaque terroriste samedi lors d’un mariage à Kaboul qui a fait 63 morts et plus de 180 blessés. Pour leur part, les Taliban ont souligné que l'accord entre les insurgés et les États-Unis sur le retrait des troupes étrangères du pays après 18 ans d'occupation se rapprochait. EFE / Watan Yar

Os talibãs lembraram nesta segunda-feira o centenário da independência do Afeganistão do Império Britânico e ressaltaram que o acordo entre os insurgentes e os Estados Unidos para a retirada das tropas estrangeiras do país está próximo.

"Com a bênção desta guerra santa, está cada vez mais perto o dia em que os invasores (americanos) deixarão completamente nosso país, assim como antes já havia acontecido com os britânicos e com os soviéticos", diz um comunicado divulgado pelos talibãs.