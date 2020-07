Os talibãs celebraram nesta terça-feira a implementação da primeira fase de redução das tropas americanas no Afeganistão, conforme o acordo com os Estados Unidos assinado no dia 29 de fevereiro, em Doha, no qual concordaram com a retirada completa das tropas estrangeiras do país asiático em 14 meses.

"É um passo bem-vindo e positivo que os EUA e os seus aliados estrangeiros tenham reduzido o número das tropas e desocupado cinco bases, conforme estabelecido pelos compromissos do acordo", disse em comunicado o principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.