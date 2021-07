Os talibãs comemoraram nesta sexta-feira a retirada das forças dos Estados Unidos da base aérea de Bagram, seu principal centro de operações no Afeganistão, cujo controle ficará agora com as tropas afegãs, e qualificaram o movimento como "um bom passo" para a paz no país.

"Acreditamos que é um bom passo para todos os afegãos e abre caminho para estabelecermos e mantermos a paz. A saída de todas as forças estrangeiras do país é benéfica tanto para os Estados Unidos quanto para os afegãos", disse o principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.