Os talibãs confiscaram US$ 12,36 milhões (R$ 64,97 milhões), parte nas casas de antigos funcionários do alto escalão do governo do Afeganistão, que foram entregues ao Banco Central do país, que divulgou a informação nesta quarta-feira.

De acordo com comunicado emitido pelo órgão, além do montante, ainda foi obtida quantidade de barras de ouro, a maior parte, na residência do ex-primeiro vice-presidente afegão, Amrullah Saleh.