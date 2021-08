Os talibãs culparam nesta segunda-feira os Estados Unidos pelas mortes de civis no aeroporto de Cabul, com o argumento de que o "efeito manada" provocado com o início das evacuações está por trás do caos.

"As forças americanas posicionadas no aeroporto Hamid Karzai (de Cabul) são as responsáveis por matar os civis porque elas os convidaram", declarou à Agência Efe o principal porta-voz dos insurgentes, Zabihullah Mujahid.