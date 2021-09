O principal porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid. EFE/AKHTER GULFAM

Os talibãs declaram nesta terça-feira, em entrevista coletiva concedida no aeroporto de Cabul, poucas horas depois do fim da operação de retirada dos Estados Unidos, que está "completa a independência" do Afeganistão.

Após 20 anos de guerra, o país asiático conseguiu "alcançar a independência das forças estrangeiras", conforme garantiu o principal porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid.