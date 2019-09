Depois de dez dias de diálogo em Doha, no Catar, representantes dos Estados Unidos e dos talibãs chegaram neste domingo a um princípio de acordo para abrir uma negociação de paz no Afeganistão, onde ontem mais de 80 pessoas morreram em um dia marcado pela violência.

"Estamos em um princípio de acordo que reduzirá a violência e abrirá as portas para que os afegãos se sentem juntos para negociar uma paz sustentável, para um Afeganistão unificado e soberano que não ameace os Estados Unidos, seus aliados nem nenhum outro país", disse no Twitter o representante especial do governo americano para os esforços de paz no Afeganistão, Zalmay Khalizad.