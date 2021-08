Os talibãs esperam formar um governo "inclusivo" no Afeganistão antes do fim da retirada das tropas estrangeiras do país, previsto para 31 de agosto, um passo essencial para a consolidação do novo regime, que voltou ao poder após quase 20 anos de guerra.

"Esperamos formar um governo inclusivo antes do prazo de retirada das forças americanas do Afeganistão", disse em declarações à Agência Efe o principal porta-voz talibã, Zabihulla Mujahid, em Cabul.