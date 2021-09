Os talibãs exigiram nesta quinta-feira a exclusão dos líderes do grupo das listas negras da ONU e dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que condenaram os comentários feitos contra os novos membros do governo do Afeganistão.

"Cobramos que estas políticas incorretas sejam revertidas imediatamente, através de interações diplomáticas", aponta texto emitido pelos ocupantes dos postos de poder no país asiático.