Um porta-voz dos talibãs afirmou nesta segunda-feira que prorrogar para além do fim de agosto os esforços dos países aliados para retirar pessoas do Afeganistão representa ultrapassar os limites toleráveis para o grupo, o que provocaria uma reação dos insurgentes.

O porta-voz talibã Suhail Shaheen foi o responsável por falar sobre a questão, em entrevista à emissora de televisão britânica "Sky News", um dia antes do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, presidir nesta terça-feira uma reunião entre os líderes dos países do G7 sobre a crise afegã.