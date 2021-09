O fracasso das negociações entre os talibãs e a resistência da região de Panjshir, no norte do Afeganistão, resultou em mais ataque promovidos nesta quarta-feira pelo grupo fundamentalista na única das 34 províncias do país que não tomou o controle.

O porta-voz da Frente Nacional de Resistência de Pansjshir, Fahim Dashti, confirmou as ações que partiram de diferentes posições e áreas das províncias vizinhas de Parwan e Baghlan.