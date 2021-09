Os talibãs intensificaram nas últimas horas desta sexta-feira a ofensiva contra a província de Panjshir, localizada no norte do Afeganistão, a única das 34 regiões do país que não conseguiram assumir o controle.

"Apenas nas localidades de Unaba e Durband, 31 soldados morreram e os talibãs avançaram em várias outras frentes, onde o inimigo sofreu baixas importantes", disse à Agência Efe um dos porta-vozes do grupo fundamentalista Bilal Karimi.