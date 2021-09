O porta-voz dos talibãs Bilal Karimi negou nesta sexta-feira as informações de que os integrantes do novo governo do Afeganistão seriam anunciados nas próximas horas e garantiu que ainda não há uma data prevista para a divulgação.

"Que o Emirato Islâmico (como o grupo se autodenomina) anunciará hoje a formação do novo governo é notícia incorreta, rumores" disse um dos responsáveis por fazer a comunicação dos talibãs com a imprensa.