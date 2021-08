Os talibãs estão negociando a rendição ou a tomada à força da província de Panjshir, no norte do Afeganistão, a única região do país que não está sob o controle do grupo insurgente e onde estão entrincheirados centenas de soldados e guerrilheiros locais".

Combatentes do grupo insurgente mantêm "sitiado o centro de Panjshir", conforme revelou nesta segunda-feira o principal porta-voz dos talibãs, Zabihulla Mujahid, em mensagem publicada no Twitter.